FuPa-Sommercheck: VSV Hedendorf-Neukloster II "Im Trainerteam und im Kader hat sich einiges getan" von FuPa Lüneburg · Gestern, 10:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Moritz Studer

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Nils Ahrens von der VSV Hedendorf-Neukloster II unsere Fragen.

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--> Zum Jobportal: jobs.tageblatt.de Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Wenn man sich unsere enge Kadersituation anschaut und bedenkt, dass wir dadurch immer wieder Leistungsträger an andere Mannschaften abgeben mussten, können wir uns rückblickend schon auf die Schulter klopfen – vor allem, wenn man sieht, dass wir trotz 36 Punkten erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt klarmachen konnten. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?