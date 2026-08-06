FuPa-Sommercheck: VSV Hedendorf-Neukloster II

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Nils Ahrens von der VSV Hedendorf-Neukloster II unsere Fragen.
Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?
Wenn man sich unsere enge Kadersituation anschaut und bedenkt, dass wir dadurch immer wieder Leistungsträger an andere Mannschaften abgeben mussten, können wir uns rückblickend schon auf die Schulter klopfen – vor allem, wenn man sieht, dass wir trotz 36 Punkten erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt klarmachen konnten.
Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
Im Trainerteam und im Kader hat sich einiges getan:
Betreuer- und Trainerteam:
Hartmut Lischewski (steht uns als Betreuer leider nicht mehr zur Verfügung; ihn haben wir zum Ende der vergangenen Saison verabschiedet)
Jonas Höft (hat sich nach seiner schweren Knieverletzung dazu entschieden, seine aktive Karriere zu beenden; umso mehr freut es uns, dass er dem Team erhalten bleibt und ab dieser Saison das Trainerteam unterstützt)
Abgänge & teaminterne Wechsel:
Adama Diop (wechselt in die erste Herren)
Fabian Blank (wechselt in die erste Herren)
Mirco Detje (Karriereende)
Maik Stöppeler (Karriereende)
Jannes Dammann (schließt sich der dritten Herren an)
Neuzugänge:
Henrik Behr (wechselt nach längerer Fußballpause zu uns)
Christoph Dührkop (kommt aus der dritten Herren)
Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?
Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Wie schon in der vergangenen Saison wird es für uns darum gehen, die Liga zu halten und möglichst frühzeitig die nötigen Punkte zu sammeln.
Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?
Mit Deinste und Oste/Oldendorf natürlich die beiden Bezirksliga-Absteiger! Aber auch Stade und Immenbeck werden mit Sicherheit eine gute Rolle spielen.
Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?
Natürlich freuen wir uns auf die Derbys! Und die Spiele gegen A/O haben auch immer ihren besonderen Reiz – da wird wieder ordentlich durchgekracht, Männers!
Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!