FuPa-Sommercheck: VSV Hedendorf-Neukloster Frauen

– Foto: Schmietow

Die Mannschaften befanden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wurde geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Alina Schuldt von der VSV Hedendorf-Neukloster unsere Fragen.

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Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Natürlich sind wir mit der vergangenen Saison nicht zufrieden. Wir haben uns in eine schwierige Ausgangslage gebracht und mussten in der Rückrunde einige verletzungsbedingte Ausfälle wichtiger Spielerinnen kompensieren. Trotz der Herausforderungen ist das Team enger zusammengerückt und wir nehmen viele wichtige Erfahrungen mit in die neue Saison.



Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Zunächst bedanken wir uns bei unseren Abgängen Julie Friedrich, Anne Haepp, Josi Uhlig und Jasmin Hofmann für ihren Einsatz. Sie beenden ihre Karriere oder legen eine Pause ein. Jasmin bleibt uns als Individualcoach im Trainerteam erhalten und auch Josi Uhlig kümmert sich weiterhin um den Social Media Bereich und Teamevents. Neu im Staff sind außerdem Antonia Cibis für den Bereich Athletik und Aufbau sowie Miriam Meier als Betreuerin. Ahmad Souliman übernimmt künftig die Verantwortung als Cheftrainer, während ich mich nach vielen Jahren auf dem Platz in die zweite Reihe zurückziehe und mich verstärkt um organisatorische Aufgaben kümmere. Mit Leni Spletstößer aus der eigenen Jugend und Sarah Kasa, die nach ihrer Familienpause zurückkehrt, freuen wir uns auch über zwei Zugänge im Kader.