FuPa-Sommercheck: Viktoria Oldendorf

– Foto: Finn Möller

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Jörg Blicharski von Viktoria Oldendorf unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Mit der abgelaufenen Saison bin ich mehr als zufrieden. Wir haben den Aufstieg nach einer langen Durststrecke endlich geschafft und sind am Ende leider knapp am Double vorbeigeschrammt – da haben uns letztlich die nötigen Körner gefehlt. Aber man muss hervorheben: Meine Jungs haben nach einer intensiven Runde alles versucht. Der Pokal wäre die Kirsche auf der Sahnetorte gewesen, aber primär stand der Aufstieg deutlich mehr im Fokus.

Mit Jule Brunkhorst kommt eine Physiotherapeutin mit ins Trainerteam, worüber wir sehr glücklich sind. Ansonsten wird es keine großartigen Änderungen geben; die Truppe bleibt so zusammen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen erst einmal ankommen und schauen, wie die Uhren in der neuen Liga ticken. Ziel ist es weiterhin, guten Fußball zu zeigen und im Idealfall schnell ein paar Punkte auf dem Konto zu haben. Wir gehen mit großer Vorfreude in die Saison, denn darauf haben wir lange hingearbeitet.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Bremervörde sehe ich schon ganz weit oben, aber man hat auch im letzten Jahr gesehen, dass immer wieder Mannschaften für Überraschungen gut sind.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Es gibt kein Spiel, das besonderer ist als die anderen; wir freuen uns einfach auf jede Begegnung.

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