FuPa-Sommercheck: VfR Weddel

– Foto: Friedhelm Brauner

Die Mannschaften der Kreisliga Braunschweig befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Hendrick Bock, Trainer vom VfR Weddel, hat uns einen Ausblick gegeben.

Vergleicht man die vergangenen Saison mit unserer Premierensaison 24/25 können wir mit unserer Entwicklung absolut zufrieden sein. Wir haben eine fantastische Hinrunde gespielt. Die Gründe für die durchwachsene Rückrunde kennen wir. Das arbeiten wir auf und werden es in der kommenden Saison besser machen!

Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Wann hat die Vorbereitung euer Mannschaft begonnen und was waren/sind die Highlights?

Wir sind Anfang Juli in die Vorbereitung gestartet. Das Highlight in dieser Zeit war sicherlich unser Trainingslager. An diesem Wochenende durften wir unsere Kräfte mit einer Spitzenmannschaft der Landesliga messen. Gegen MTV Gifhorn haben wir uns sehr beachtlich geschlagen.





Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Wir freuen uns sehr darauf den ein oder anderen A-Jugendspieler an den Herrenfußball heranzuführen. Es ist einfach das Schönste, wenn die gute Jugendarbeit, die seit Jahren in allen Altersklassen beim VfR Weddel geleistet wird, Früchte trägt!





Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Mit mindestens 20 Mann am Tag nach unserem letzten Spieltag zur Abschlussfahrt nach Mallorca zu fliegen! Mit etwas zu feiern im Gepäck wären wir auch einverstanden.