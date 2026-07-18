FuPa-Sommercheck: VfL Wildeshausen "Zielsetzung ist ganz klar der Klassenerhalt" von NK · Heute, 14:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: VfL Wildeshausen

Die Mannschaften der Landesliga Weser-Ems befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Marcel Bragula, von Trainer vom VfL Wildeshausen, hat uns einen Ausblick gegeben.

Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison? Wenn man Meister wird und aufsteigt, dann übrigt sich die Frage, ob man zufrieden ist oder nicht. Natürlich sind wir das und nicht nur zufrieden, sondern auch sehr stolz auf das Geleistete.



Wann hat die Vorbereitung euer Mannschaft begonnen und was waren/sind die Highlights? Die Vorbereitung hat am 26. Juni begonnen. Highlights waren das Blitzturnier mit Atlas Delmenhorst (Regionalliga Nord) am 27.6.

Dann kommt unser Trainingslager vom 17. bis 19. Juli und die Teilnahme am ALTS Cup in Ristedt.

Die drei Events sind insgesamt die Highlights unserer Vorbereitung.