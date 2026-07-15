FuPa-Sommercheck: VfL Maschen II

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Sehr zufrieden! Wir sind mit deutlichem Abstand Meister geworden und hatten sowohl die beste Offensive als auch die sicherste Defensive. Es war für uns alle eine tolle Erfahrung, und es gab viel zu feiern. Wir konnten die aufgerückte A-Jugend gut integrieren.

Mit Yannick Leye-Nagel verlässt uns ein Spieler mit viel Erfahrung. Er hat bereits signalisiert, dass er dem Verein für Trainertätigkeiten zur Verfügung steht, wenn er gebraucht wird. Ansonsten bleiben wir in derselben Konstellation zusammen wie in der vergangenen Saison. Von extern kommt kein neuer Spieler hinzu.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Unsere sportlichen Ziele haben wir noch nicht abschließend besprochen; das werden wir in der letzten Woche der Vorbereitung vor unserem Pokalspiel angehen. Das Minimalziel ist der Klassenerhalt. Zusätzlich rücken für mich in dieser Saison mentale Ziele und unser Auftreten stärker in den Fokus.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

In der neuen Liga sind viele große Namen vertreten. Wir werden hauptsächlich auf erste Mannschaften treffen. Besonders hervorzuheben sind der TV Welle, der nur äußerst knapp abgestiegen ist, und die SG Salzhausen, die sich erneut sehr gut verstärkt hat.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir wollen uns messen und beweisen. Daher freuen wir uns zunächst einmal auf die gesamte neue Liga und erwarten viele offene sowie spannende Spiele. Ich persönlich freue mich außerdem auf meine fachkundigen Trainerkollegen, die man teilweise schon seit Jahren kennt – um Nabil, Lars, Romano und Alex nur zu nennen.