FuPa-Sommercheck: VfL Güldenstern Stade Ü50

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Stefan Meister von der Ü50 des VfL Güldenstern Stade unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Insgesamt sehr zufrieden: Die Rückrunde war bis auf eine Niederlage unsere beste Saisonphase überhaupt.

Personell wird es sich voraussichtlich auf ein bis zwei Spieler, die nicht mehr antreten, und mindestens zwei Neuzugänge beschränken.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Ich denke, wir sollten jetzt auch mal höhere Ziele ins Auge fassen!

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Ahlerstedt ist das Maß aller Dinge – aber Fußball spielen können wir auch!

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Es sind alles alte Bekannte; da freut man sich schon auf jedes Spiel, weil man sich ja kennt, und natürlich auf das gemeinsame Bier im Anschluss!

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Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!