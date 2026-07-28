FuPa-Sommercheck: VfL Güldenstern Stade Ü40

– Foto: Güldenstern Stade

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Stefan Cordes vom VfL Güldenstern Stade unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Die beiden Kreismeistertitel in der Halle und auf dem Feld haben wir geholt. Damit sind wir zufrieden. Der zweite Platz bei der Niedersachsenmeisterschaft ist ein toller Erfolg, aber weil es so knapp war, schmerzt es noch ein wenig.

Auch in der neuen Saison erwarten wir wieder Nachwuchs aus unserer erfolgreichen Ü32-Mannschaft.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Die Kreismeistertitel wollen wir erfolgreich verteidigen und gerne wieder in das Pokalfinale einziehen sowie die Qualifikation für die nächste Niedersachsenmeisterschaft schaffen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Ahlerstedt/Ottendorf hat eine gute letzte Saison gespielt. Ansonsten vertrauen wir immer auf unsere eigene Stärke: Wenn wir die auf den Platz bekommen, ist es schwer, uns zu schlagen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Besonders natürlich auf die Teams, gegen die man nicht regelmäßig spielt. Aber grundsätzlich freuen wir uns auf jedes Spiel.

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