FuPa Sommercheck: VfL Güldenstern Stade Frauen

Nach dem Abstieg aus der Landesliga haben die Frauen des VfL Güldenstern Stade den Abwärtstrend einigermaßen stoppen können und landeten nach holpriger Vorrunde auf einem am Ende sicheren 8. Tabellenplatz. Trainer Bert Riedel war zufrieden mit den Leistungen. Hier sind seine Antworten im FuPa Sommercheck.

Wir hatten eine gute Saison. Die Mannschaft ist zusammengewachsen und wir haben mit dem Klassenerhalt unser Saisonziel erreicht.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir verlieren leider einige Spielerinnen, die nach Ihrem Abitur nicht mehr zur Verfügung stehen. Neuzugänge gibt es keine.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen uns weiter kontinuierlich verbessern und schauen, dass wir uns deutlich von unten absetzen können. Wenn das frühzeitig gelingt, ist vieles möglich.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Effektivität vor dem Tor war das große Manko in der letzten Saison.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Mit dem FC Oste/Oldendorf II ist ein interessanter Gegner hinzugekommen. Spiele in Gräpel sind immer etwas Besonderes und die Spiele werden bestimmt nachbarschaftlich intensiv geführt werden. Auch die Spiele gegen die Mädels von 3 Meilen waren immer sehr herausfordernd und spannend.

