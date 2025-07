FuPa Sommercheck: VfL Güldenstern Stade

Aufgrund des besseren Torverhältnisses sicherte sich der VfL Güldenstern Stade bei den Herren Ü40 den Meistertitel. Zuvor wurden der Mannschaft von Stefan Cordes allerdings sechs Punkte abgezogen, da ein Spieler ohne Spielberechtigung zum Einsatz kam. Der Zweikampf mit dem SV Ottensen ging also diesmal wieder, wie so oft in den letzten 10 Jahren, an die Stader. Im Kader wird es erneut einige Verschiebungen geben. Hier sind die Antworten des Trainer im FuPa Sommercheck.