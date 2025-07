FuPa Sommercheck: VfL Güldenstern Stade

Die Stader begannen die vergangene Saison verheißungsvoll. Doch einem Sieg folgten satte 11 Niederlagen. So landete der VfL Güldenstern Stade nur auf dem letzten Platz der Herren Ü50-Staffel. In der kommenden Saison soll alles besser werden. Zumindest Spielertrainer Stefan Meister ist guter Dinge. Hier sind seine Antworten im FuPa Sommercheck.

Überhaupt nicht zufrieden, wir haben das 1. Spiel gewonnen und danach alles verloren. Konnten gar nicht an die Leistung des Spiel 1 anknüpfen.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Die Mannschaft bleibt so zusammen. Die Verletztenliste hat sich quasi aufgelöst. Somit sind alle an Bord.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Auf jeden Fall mal eine Siegesserie starten und nicht Tabellenletzter werden.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Trainingsbeteiligung und daraus resultierte bessere Kondition.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns auf alle Spiele.

