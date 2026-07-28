FuPa-Sommercheck: VfB Fallersleben

– Foto: Lea Bindewald

Die Mannschaften der Landesliga Braunschweig befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? David Albanese, Teammanager vom VfB Fallersleben, hat uns einen Ausblick gegeben.

Wir haben unser gestecktes Ziel erreicht, deswegen können wir auch grundlegend zufrieden sein mit der letzten Saison. Wir sind letztendlich auf einem einstelligen Tabellenplatz gelandet und es wird auch in der kommenden Saison das Ziel sein, den Klassenerhalt zu sichern und auf einem einstelligen Tabellenplatz zu landen. An der Stelle kann man vielleicht noch mal für die Ergebnisse der letzten Saison dem ehemaligen Trainer Lars Ebeling Dank aussprechen, der sich da ja auch reingehauen hat, genauso wie Tom Daedelow als Sportdirektor neben dem Platz. Nach der letzten Saison stand ein kleiner Umbruch an, weswegen wir die Vorbereitung relativ früh begonnen haben, damit das neue Trainerteam sich mit den Jungs vertraut machen kann, genauso wie andersherum die Jungs sich mit dem Trainerteam vertraut machen können. Uns haben auch einige erfahrene und ältere Spieler verlassen oder sind zurückgetreten. Jetzt gilt es für die jungen Spieler in deren Fußstapfen zu treten, um die Verantwortung zu übernehmen.

Das sind die Gründe, weshalb wir schon Ende Juni in die Vorbereitung gestartet sind. Wir sind bislang auch sehr zufrieden damit, wie es läuft, wie die Jungs mitziehen, wie das Trainerteam auf die Jungs einwirkt, die Ideen mit einfließen lässt und versucht, die Ideen zu implementieren oder einzubringen, die sie eben verfolgen. Ein besonderes Highlight würde ich jetzt nicht hervorheben.



Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Wir haben relative viele Testspiele angesetzt, damit die Jungs sich auch einspielen können, damit die neuen und jungen Spieler sich zeigen können und damit das Team wieder neu zusammenwachsen kann, denn durch den Umbruch muss das Team erstmal wieder zusammenwachsen. Deswegen möchte ich jetzt auch nicht einen einzelnen Spieler loben, sondern das ganze Team, was diese neuen Verantwortungen gut verkörpert.

Viele junge Spieler wachsen etwas mehr über sich hinaus, rücken in diese Position und gehen den nächsten Schritt, weil eben genau die Älteren weggefallen sind. Und auch die Neuzugänge bringen sich sehr gut ein und zeigen gleich, dass sie diese Verantwortung übernehmen können. Dementsprechend sind wir mit der Entwicklung in der Vorbereitung schon sehr zufrieden.



Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Es läuft auch nicht alles optimal, das ist aber auch ganz normal. Die Automatismen müssen sich da eben erst nochmal einspielen, was auch ein wenig der Urlaubszeit geschuldet ist.

Durch die Urlaubszeit herrscht eine gewisse Fluktuation. Da sind wir aber zuversichtlich, dass sich das alles noch besser einspielen wird, als es jetzt schon der Fall ist.

Und dementsprechend sind wir auch zuversichtlich, dass wir in der kommenden Saison die Klasse halten können und hoffentlich auch einen einstelligen Tabellenplatz erreichen werden. Wir hoffen einfach, dass die Jungs weiter so hart rackern im Training, dass sie weiter so hart arbeiten, wie sie es bislang tun und dann gehen wir mit Zuversicht in die neue Saison.

(Anm. d. Red. David Albanese gab uns die Antworten bereits vor rund zwei Wochen)





