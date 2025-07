FuPa-Sommercheck: TVV Neu Wulmstorf U15

In der vergangenen Spielzeit haben wir die U14-Landesliga als Tabellendritter von sechs Teams abgeschlossen. Damit haben wir die Möglichkeit, zum frühestmöglichen Zeitpunkt in die Niedersachsenliga aufzusteigen, verpasst. Dennoch haben wir spielerisch einen guten Eindruck hinterlassen und müssen in Zukunft daran arbeiten, dass wir A) die Chancen, die wir uns erarbeiten, nutzen und B) in der Defensivarbeit weniger Geschenke an die Gegner verteilen.