FuPa-Sommercheck: TVV Neu Wulmstorf III

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Maik Eggers vom TVV Neu Wulmstorf III unsere Fragen.

Wir haben insgesamt 10 Abgänge in sämtliche Richtungen: Vereinswechsel, komplett aufgehört, pausieren oder in die Senioren.

Auf diesem Wege nochmal allen Abgängen alles Gute und danke für euren Einsatz.

Aber wir können auch Neuzugänge verzeichnen und zwar aus der eigenen Jugend. Darauf sind wir sehr stolz und froh für dieses jugendliche Feuer.



Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir haben uns fest vorgenommen, uns in der Spitzengruppe mit festzusetzen. Wir wollen zeigen, dass wir aus der vergangenen Saison gelernt haben. Und ggf. Favoriten ärgern können.

An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Wir sehen aufjedenfall noch Verbesserungspotential in der Kommunikation während des Spiels. Zudem ist unsere mentale Stärke am Ende der Saison runtergegangen, wir haben zu schnell den Kopf hängen gelassen und dadurch noch Spiele kurz vor Schluss verloren.

Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Das ist ganz klar: Wir freuen uns besonders auf das Derby gegen den TSV Elstorf III. Das Aufeinandertreffen gab es zuletzt in der Saison 2022/23. Diese Partie ist immer emotional, intensiv und mit viel Spannung.

Wir sind auf jeden Fall schon heiß, damit wir den Titel der Gemeinde weiterhin inne behalten.

