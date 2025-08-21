FuPa-Sommercheck: TVV Neu Wulmstorf Frauen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Mannschaften befanden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wurde geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Benjamin Damerau vom TVV Neu Wulmstorf Frauen unsere Fragen.
Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?
Wir sind sehr zufrieden mit der vergangenen Saison, die wir auf einem sehr guten dritten Platz beendet haben. Mit einer neu formierten Mannschaft haben wir mit einem Mix aus der 1. und 2. schnell und hervorragend zusammen gefunden und uns, nach zuletzt zwei sehr schweren Jahren, gut in der Kreisliga etabliert .
Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
Mit Marie Böttjer hatten wir natürlich einen sehr schmerzhaften Abgang aus den eigenen Reihen. Aber für es der absolute richtige Schritt in die Landesliga zu wechseln und wir wünschen ihr nur das beste auf diesem Weg! Neu dabei ist Beke Stadtaus. Beke kommt aus der JFV A/O/B/H/H und wird uns definitiv verstärken.
Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?
Wir wollen natürlich den positiven Schwung aus der vergangenen Saison mitnehmen und weiter als Einheit zusammenwachsen!
An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?
Wir müssen konsequenter vor dem Tor werden, hier vergeben wir noch zu viele gut herausgespielte Torchancen.
Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?