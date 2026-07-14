FuPa-Sommercheck: TV Meckelfeld

– Foto: Danthy Rugema

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Daniel Jordi Pablo vom TV Meckelfeld unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wenn wir die extreme Verletzungsmisere in der Hinrunde realistisch analysieren, haben wir im weiteren Saisonverlauf wahrscheinlich das absolute Maximum aus den Gegebenheiten herausgeholt. Mein ausdrücklicher Dank gilt dem gesamten Verein: Knapp 60 Meckelfelder – egal ob aus der Ersten, Zweiten, Dritten oder den Alten Herren – haben sich in dieser schwierigen Phase bedingungslos für uns aufgeopfert. Dieser enorme Zusammenhalt war das Fundament dafür, dass wir die Spielzeit anständig zu Ende bringen konnten.

Wir haben den Kader gezielt und strategisch verstärkt. Mit Luca, Abdoul, Gene, Sabo und Emil stoßen fünf hungrige Nachwuchstalente zu uns, die den Konkurrenzkampf beleben werden. Zudem kehren Nikki, Alain und Patrick zum TVM zurück – sie kennen die Strukturen und bringen wertvolle Erfahrung mit, die unserer Achse Stabilität verleihen wird. Als letzten externen Neuzugang begrüßen wir Jan, der aus Harburg zu uns stößt und absolut bereit ist, jetzt voll anzugreifen. Mental zählen wir auch unsere Langzeitverletzten, die jetzt endlich zurückkehren, wie gefühlte Neuzugänge. Wir freuen uns auf die Qualität jedes Einzelnen.

Auf der Abgangsseite verlässt uns im Grunde nur Nils. Er fokussiert sich nach fünf erfolgreichen Jahren in Grün-Weiß auf seine berufliche Karriere und kehrt zu seinem Heimatverein zurück. Schmerzhaft sind die verletzungsbedingten Ausfälle von Jassem und Luca, die uns voraussichtlich bis 2027 fehlen werden. Zudem verlässt uns Torhüter Nici, der leider nur zweimal für uns auflaufen konnte, aus logistischen Gründen in Richtung Bispingen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Der Fokus liegt ganz klar auf der Weiterentwicklung des ‚neuen TVM‘. Die Integration der Neuzugänge und die Teambildung stehen an oberster Stelle – man darf nicht vergessen, dass aktuell nur noch zwei Spieler länger als eine Saison im Kader stehen. Wir befinden uns in einem Umbruch. Wir wollen weiterhin eine attraktive Adresse für junge, ambitionierte Spieler sein und die individuelle Entwicklung jedes Akteurs großschreiben. Das Trainerteam arbeitet akribisch im täglichen Trainingsbetrieb, und wir sind absolut davon überzeugt, dass sich dieser Fleiß am Ende auch in den Ergebnissen widerspiegeln wird.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Der VfL Westercelle geht für mich als klarer Favorit auf die Pole-Position in diese Saison. Wer die Liga über die vergangenen Spielzeiten hinweg beobachtet hat, sieht dort eine enorme Konstanz auf hohem Niveau. Das macht sie zum Gradmesser.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Die Landkreis-Derbys besitzen natürlich immer eine ganz besondere Brisanz und Energie, auf die sich das gesamte Umfeld freut. Ein echtes Highlight wird zudem unser Heimspiel am Dorffest-Wochenende am 28. August. Das ist ein Pflichttermin für unsere Fans. Als Mannschaft werden wir das gesamte Wochenende dort präsent sein, um die Bindung zwischen Team und Verein weiter zu stärken.

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