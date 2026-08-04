FuPa-Sommercheck: TV Mascherode

– Foto: Friedhelm Brauner

Die Mannschaften der Kreisliga Braunschweig befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Lars Himstedt, Co-Trainer vom TV Mascherode, hat uns einen Ausblick gegeben.

Am Ende sind wir mit der vergangenen Saison zufrieden. Mit einem neuen Trainer direkt den zweiten Platz zu erreichen, ist ein gutes Ergebnis. Darauf wollen wir jetzt aufbauen.

Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Wann hat die Vorbereitung eurer Mannschaft begonnen und was waren bzw. sind die Highlights?

Die Pause für die Jungs war dieses Jahr relativ kurz. Wir sind bereits wieder mitten in der Vorbereitung. Das bisherige Highlight war ganz klar der Görge-Cup, bei dem viele starke Mannschaften vertreten waren und wir uns gut messen konnten.





Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Einzelne Spieler möchten wir nicht hervorheben. Es ist schön zu sehen, dass sich einige Spieler individuell weiterentwickelt haben. Viel wichtiger ist aber, dass wir als Mannschaft zusammenwachsen und jeder seinen Teil zum Erfolg beiträgt.





Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Wir wollen als Team weiter wachsen und uns Woche für Woche verbessern. Wofür das am Ende reicht, wird sich zeigen.





Habt ihr sonst etwas hinzuzufügen?

Wir freuen uns auf die neue Saison und hoffen auf viele spannende und faire Spiele. Ein großes Dankeschön geht an unsere Fans, Sponsoren und alle Ehrenamtlichen, die den Verein Woche für Woche unterstützen.