FuPa-Sommercheck: TV Langen II

– Foto: Jark Schröder

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Malte Söntgerath vom TV Langen II unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Am Ende waren wir nicht zufrieden. Wir waren zwar immer im gesicherten Mittelfeld, aber im Saisonendspurt ging uns ein wenig die Puste aus, sodass der Abstand nach oben größer war als der Abstand nach unten.

Wie jede Saison haben uns einige Spieler verlassen. Zum Teil haben leider auch ein paar langjährige Teammitglieder es nicht geschafft, sich angemessen zu verabschieden. Dafür haben wir auf der Zugangsseite einige wichtige Transfers getätigt, die uns sportlich und menschlich weiterhelfen werden.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

In erster Linie wollen wir wieder eine sorgenfreie Saison spielen. Man schielt natürlich aber auch auf die oberen Tabellenregionen, und die bisherigen Testspiele haben gezeigt, dass wir uns vor niemandem verstecken müssen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Die Absteiger aus der 1. KK sind nicht zu unterschätzen, und zudem wird natürlich der Meister der Vorsaison mit Sicherheit versuchen, den Titel zu verteidigen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Aufgrund der örtlichen Nähe sind sicherlich die Spiele gegen Neuenwalde und Wehden als Derbys zu bezeichnen. Ansonsten freuen wir uns natürlich aber auch auf alle anderen Spiele!

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Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!