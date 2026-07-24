FuPa-Sommercheck: TV Langen

– Foto: Nicole Toerk

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Frank Almer vom TV Langen unsere Fragen.

Nicht nur, dass uns das Regelwerk mit dem eh schon kleinen Kader untersagt hat, die vier Zweitrechtspieler zur Rückrunde weiter einzusetzen, auch Verletzungspech am laufenden Band machte unsere Situation nicht leichter. Der Plan war, oben mitzuspielen, was der Tabellenplatz der Hinrunde auch zeigte. So haben wir aber einiges an Plätzen verloren und waren froh, als die Saison vorbei war.

Nach den ersten Spielen hat man schon gesehen, dass dieses Jahr besser wird – auch wenn wir in Wehden, Stindstedt und Lune Punkte liegen gelassen haben. Wir waren, wie sagt man so schön, halt noch nicht eingespielt. Anschließend haben wir kein Spiel mehr verloren.

Obwohl unsere Zweite versuchte, uns zu unterstützen, mussten wir nahezu immer mit einer Startelf antreten, die nur einen oder zwei Wechselspieler hatte. Unsere U18 hatte leider noch nicht so viele Spieler älteren Jahrgangs, zudem waren sie ja alle fest in der Landesliga mit höheren Zielen eingeplant. Dass sich diese tolle U18 jetzt unerklärlicherweise aufgelöst hat, wird wohl für alle ein Rätsel bleiben.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Endlich haben wir einen recht jungen Kader mit großer Breite! Mit Ulli Törk habe ich endlich einen guten, langjährigen Freund mit Top-Fußballverstand an meiner Seite. Ulli und sein Sohn haben einen Riesenanteil daran, dass wir viele junge Spieler überzeugen konnten, an unserem Projekt teilzunehmen. Unsere „alten Hasen“ wie Butzke, Schmid, Kundi und Finn Spengler hatten frühzeitig zugesagt, da sie gesehen haben, was sich da in Zukunft entwickeln kann.

Hervorheben muss ich noch unseren Betreuer Nico Franetzki, der seit 15 Jahren an meiner Seite steht und alles für seine Mannschaft auf dem Platz gibt.

Drei von den Zweitrechtspielern sind zurückgekommen:

Fabian Hinners

Nico Gukenheimer

Basti Törk

Des Weiteren konnten wir folgende Spieler von unserem Konzept überzeugen:

Collin Rohra

Erik Lüddecke

Henning Bremer

Jesse Horstmann

Karlo Bürckner

Tristan Schwarzer

Roberto Oliveira de Castro

Joel Rauch

Mohamed Marbani

Kjell Spengler wird voraussichtlich nach langer Verletzungspause zur Rückrunde wieder einsteigen.

Leider ging Luca Wolff, ein Topspieler, noch vor Ende der letzten Rückrundenspiele und wird erst einmal pausieren. Kemal Berber musste leider aus familiären Gründen aufhören, wird aber unsere Zweite weiterhin unterstützen. Ahmet Aydogdu wird nicht mehr für uns auflaufen, und David Schneider muss ebenfalls eine familiäre Pause einlegen – ein Wiedereinstieg ist fraglich.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Mit viel Ehrgeiz und sehr guter Beteiligung sind wir in die Vorbereitung gestartet, auch wenn Ferien und Urlaubszeiten dem einen oder anderen natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Top-Testspiele inklusive eines Vorbereitungscamps in Jever sind geplant, wovon die drei bisher ausgetragenen Testspiele vielversprechend aussahen. Mit den neuen Spielern haben wir einen guten Mix aus Abwehr, Mittelfeld und Sturm. Wir wollen direkt oben angreifen! Die Spieler sind heiß und wollen alles. Wir können und werden besser sein als in der abgelaufenen Saison.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Durch die Einteilungen der Staffeln ist es nicht ganz einfach, aber ich denke, dass die Absteiger aus der Kreisliga eine gute Rolle mitspielen werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Da wir oben mitspielen wollen, freuen wir uns auf alle Spiele, wissen aber auch, dass wir uns auf gute Gegner gewissenhaft einstellen müssen. Jeden Gegner sollte man ernst nehmen, wenn man Punkte holen will.

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