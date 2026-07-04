FuPa-Sommercheck: TV Donnern

– Foto: Springer

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Nicklas Springer vom TV Donnern unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Leider sind wir gerade in der Hinrunde hinter unseren Erwartungen geblieben. Der Trainerwechsel zum neuen Jahr hat zwar einen Aufschwung mit sich gebracht, leider aber nicht so sehr, wie erhofft. Trotz des sportlichen Abstiegs freuen wir uns darauf, auch in der neuen Saison in der 2. Kreisklasse antreten zu dürfen.

Leider verlässt uns mit Sascha Hackauf ein Spieler, der die letzten zehn Jahre mitgeprägt hat. Auf der Zugangsseite können wir durch die weitreichenden Kontakte von Sven Schmiedel fünf Neuzugänge vermelden.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Natürlich waren die letzten drei Saisons nicht von Erfolg geprägt, daher ist das Ziel für diese Saison der Klassenerhalt beziehungsweise die Etablierung im Tabellenmittelfeld.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Die drei Absteiger werden wahrscheinlich sehr stark auftreten. Zudem bleibt der letztjährige Meister Hagen/Uthlede der Liga erhalten, jedoch sind auch die restlichen Mannschaften nicht zu unterschätzen. Daher können wir uns wahrscheinlich auf eine spannende Saison mit mehreren Überraschungen einstellen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Die vier Gemeindederbys gegen Stotel, LaBüNeu, Nesse und Düring sind natürlich jedes Jahr von Kampf und Atmosphäre geprägt, aber auch auf die Spiele gegen beispielsweise Lune freuen wir uns jetzt schon.

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Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!