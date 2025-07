FuPa Sommercheck: TuSV Bützfleth

Wird das 12. Kreisligajahr in Folge zu einem besonderen? Der TuSV Bützfleth hat sich richtig gut verstärkt mit Akteuren, die sich schon in der Landesliga oder Bezirksliga durchgesetzt haben. Die Mannschaft von Trainer Rifat Can Yildiz gehört in jedem Fall zu den Aufstiegskandidaten in die Bezirksliga. Auf Bezirk, damals in der danach abgeschafften Bezirksklasse, spielte der TuSV zuletzt 2005/2006. Hier sind die Antworten des Trainers im FuPa Sommercheck.