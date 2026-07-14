FuPa-Sommercheck: TuS Pewsum

– Foto: Jens Doden

Die Mannschaften der Landesliga Weser-Ems befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Jonas Petersen, Trainer vom Aufsteiger TuS Pewsum, hat uns einen Ausblick gegeben.

Die vergangene Saison war historisch und wird immer in Erinnerung bleiben. Mit der Konstanz über eine ganze Saison zu spielen bedeutet maximalen Einsatz von jedem Einzelnen und eine brutal geschlossene Mannschaft mit einem überragenden Geist.

Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Wir haben am 27. Juni mit der Vorbereitung begonnen und uns erwartet am kommenden Wochenende ein Highlight mit dem Trainingslager in Delden (Niederlande).

Wann hat die Vorbereitung euer Mannschaft begonnen und was waren/sind die Highlights?



Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Wir müssen es nun schaffen, die Neuzugänge schnell zu integrieren und die Abläufe zu festigen. Wir haben sehr viele junge und hungrige Spieler dabei, die eine tolle Entwicklung machen. Zudem gilt es aber auch die angeschlagenen Spieler wieder zu 100% fit zu bekommen, sodass wir zu Saisonstart perfekt in Form sind.



Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Wir wissen um die große Herausforderung und den Entwicklungsschritt, den wir als gesamtes Team gehen müssen. Ziel wird es sein, den Klassenerhalt zu schaffen, sodass ein weiteres Jahr Landesliga in Pewsum angeboten werden kann.