FuPa-Sommercheck: TuS Jork

– Foto: Struwe

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Max Frank vom TuS Jork unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Es war eine durchwachsene Saison – Hinrunden und Auswärtsspiele würden wir am liebsten ganz vermeiden. Mit unserer Rückrunde und den Heimspielen sind wir großteils zufrieden; erst als es am Ende um nichts mehr ging, ging bei uns auch nichts mehr. Generell ist unser Anspruch an uns selbst aber ein anderer als der Tabellenplatz am Ende.

Wir bleiben fast komplett zusammen. Gero Cordes versucht es in Zukunft mit dem Schläger in der Hand und hört deshalb erst einmal auf. Nikolai Wöhrle wird uns im Laufe der Hinrunde verlassen und nach Tirol ziehen. Aaron Eberle tritt etwas kürzer und geht in unsere Zweite.

Paul Grundmeyer ist zur neuen Saison endlich spielberechtigt, und Richard Woiczek kommt nach sechs Monaten aus Australien wieder zurück. Ein bis zwei Neuzugänge stehen noch in der Schwebe.

Im Trainerteam ändert sich Folgendes: André Schröder tritt aufgrund beruflicher und familiärer Verpflichtungen als Co-Trainer kürzer, steht aber nach wie vor so weit es möglich ist zur Verfügung. Fabian Cordes, der die Truppe kennt und auch schon in der Rückrunde mit an der Seitenlinie stand, unterstützt mich sehr gut.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Bevor wir das nicht intern klar besprochen haben, geht es auch nicht nach außen ;-) Klar ist: Wir wollen besser werden.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Mit Absteigern ist immer zu rechnen, auch Aufsteiger können den Schwung beibehalten. Im Großen und Ganzen denke ich, dass es wieder eine recht ausgeglichene Liga wird, in der es Überraschungen geben kann. Immenbeck hat sich enorm verstärkt, und mit Freiburg und Burweg ist immer zu rechnen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns auf alle Heimspiele in der Rückrunde ;-)

Spaß beiseite, wir freuen uns wirklich auf jeden Gegner! Hätten uns aufgrund der Entfernung aber natürlich einen anderen Absteiger als Wischhafen gewünscht, und Freiburg hätte gerne aufsteigen dürfen ;-)

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