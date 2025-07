FuPa Sommercheck: TuS Jork

Gerade so eben schaffte der TuS Jork aufgrund eines starken Schlussdrittels den Klassenerhalt in der 1. Kreisklasse. Ein weiterer Abstieg wäre fatal gewesen. In den letzten 10 Spielen zeigten die Altländer ihr wahres Gesicht. In der kommenden Saison steht ein immens wichtiger Spieler nicht mehr zur Verfügung, einer nur noch selten. Dennoch ist Trainer Max Frank optimistisch. Hier sind seine Antworten im FuPa Sommercheck.

Da ich die Mannschaft erst zur Rückrunde übernommen habe, bin ich mit diesem Zeitraum im Großen und Ganzen zufrieden. Wenn wir aber auf die gesamte Saison blicken, war es eine Serie zum Vergessen. Als Absteiger wieder im Abstiegskampf zu stecken, ist alles andere als erfreulich.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Diese Einheit, die wir geformt haben und die uns gute Ergebnisse beschert hat, sorgt auch dafür, dass es keine großartigen Veränderungen gibt. Robert Moisuc verlässt uns nach etwas hin und her endgültig. Seine Spielweise wird uns sicher fehlen, aber mehr noch der 100% motivierte Spaßvogel Robert als Mensch. Robert, danke für deinen Einsatz bei uns! Kürzertreten wird berufsbedingt Niels Ole Witt, wie wir bzw. er das zeitlich hinbekommen wird, werden wir im Laufe der Saison sehen. Wir hoffen natürlich, dass es schnell klappt und Nille als sehr wichtiger Spieler für uns so oft wie möglich zur Verfügung steht. Neuzugänge: Zur neuen Saison endlich spielberechtigt ist Lasse Napierala, weil unser Küken alt genug wird. ;-) Aus der Fußballpause kehrt Julius Holzmüller zu uns. Aus unserer 2. Herrenmannschaft stoßen Lenny Wetzel und Aaron Eberle hinzu, die mit Sicherheit die Qualität haben, uns zu verstärken.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen weiter als Team zusammenwachsen und in der Tabelle in einer ganz anderen Region landen, als letzte Saison. Aus den letzten 6 Spielen haben wir 16 Punkte geholt, unter anderem gegen den 1. 2. 3. und 6. der Abschlusstabelle. Das zeigt, was möglich ist, wenn alle sich in den Dienst der Mannschaft stellen und an einem Strang ziehen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Wir haben in der Rückrunde die drittbeste Defensive der Liga gestellt, das ist eine gute Grundlage und wurde hervorragend von der ganzen Mannschaft (Torwart bis Stürmer!) umgesetzt. Aus meiner Sicht müssen wir nach vorne mehr Durchschlagskraft entwickeln und vor allem unsere sehr schnellen Spieler mehr in Szene setzten, aber auch dafür ist die ganze Mannschaft vom Keeper bis zum Stürmer verantwortlich. Trainingsbeteiligung ist in Ordnung, einzelne dürfen sich aber gerne häufiger zeigen. ;-)

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Da sowohl wir als auch alle ASC-Teams in den Ligen um uns herum die Klasse gehalten haben, steht kein direktes Derby an für uns. Wir freuen uns auf alle Mannschaften aus unserer Liga. Still mitgejubelt haben wir mit dem unheimlich sympathischen Team von Harsefeld III, dass der Klassenerhalt am Ende stand und wir uns in der neuen Saison wieder zweimal gegenüberstehen werden.

