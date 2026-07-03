FuPa-Sommercheck: TuS Harsefeld III

– Foto: Constantin Bethge

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Niklas Hafke vom TuS Harsefeld III unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Natürlich können wir mit der letzten Saison mehr als zufrieden sein. Wir wären in der Vorsaison sportlich eigentlich abgestiegen und konnten nur die Klasse halten, da zwei Mannschaften nicht gemeldet hatten. Dass wir dann eine solche Hinrunde spielen würden, haben uns wahrscheinlich nur die Wenigsten zugetraut. Dies war umso wichtiger für uns, da wir uns so ein gutes Polster für die Rückrunde erarbeitet haben, in der wir durchweg unter unseren Möglichkeiten geblieben sind.

Die Mannschaft ist, Stand jetzt, bis auf eine Ausnahme zusammengeblieben. Neuzugänge gibt es sowohl im Trainerteam als auch im Kader. Patrick Matthes wird das Traineramt zur kommenden Saison übernehmen und weiterhin von Steffen Brandt und Constantin Bethge unterstützt. Auf Spielerseite konnten wir einiges an Erfahrung dazugewinnen: Zum einen kommt Sebastian Proft aus unserer zweiten Herren zu uns. Des Weiteren konnte Patrick zwei ehemalige Weggefährten überzeugen; mit Philip Heinsohn und Markus Reiche konnten wir Spieler gewinnen, die uns sofort weiterhelfen können. Zu guter Letzt kehrt Pascal „Pete“ Eichmann nach einem Abenteuer bei A/O zurück.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

In erster Linie steht natürlich der Klassenerhalt im Vordergrund, den wir frühzeitig sichern wollen. Wir wollen an die guten Leistungen der letzten Saison anknüpfen und dann schauen, was noch möglich ist.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Es ist sehr schwer, in dieser Klasse einen Favoriten auszumachen, dafür ist sie zu ausgeglichen. Man hat gesehen, dass jeder jeden schlagen kann. Trotzdem sind da vielleicht D/A und Freiburg zu nennen, die durch ihre Leistung in der letzten Saison gezeigt haben, dass sie erneut eine gute Rolle in der Liga spielen können.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Ich glaube, das kann man so pauschal nicht mehr beantworten, weil natürlich die Derbys gegen A/O und Apensen wegfallen. Ein Highlight sind natürlich unsere Super-Samstage, wenn wieder alle drei Herrenmannschaften am selben Tag spielen.

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