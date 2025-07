FuPa Sommercheck: TuS Harsefeld III

Der FuPa Sommercheck geht wieder los. Der TuS Harsefeld III in Person von Trainer Kevin Jahns war diesmal am schnellsten. Das Team verblieb nur in der 1. Kreisklasse, weil mehrere Mannschaften zurückzogen. Kevin Jahns ist guter Dinge, dass es im zweiten Jahr besser läuft. Hier sind seine Antworten im FuPa Sommercheck.

Wir sind sportlich abgestiegen und hatten am Ende auch einen recht deutlichen Abstand zur Konkurrenz. Die Tabelle lügt bekanntlich nicht, weshalb wir mit unserem Abschneiden nicht zufrieden sein können. Dass wir dennoch in der Liga bleiben dürfen, lässt uns demütig, aber mit unglaublicher Motivation an die Aufgabe herangehen. Wenn wir etwas Positives aus der vergangenen Saison mitnehmen, dann dass wir auf kämpferischer Ebene Fortschritte gemacht und häufig gezeigt haben, dass wir mit allen Gegnern mithalten konnten. Das muss die Basis für den nächsten Schritt sein.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Mit Jonas Lobsien (Auslandsaufenthalt) und Jonas Bahr (tritt kürzer) verlassen uns zwei tolle Freunde und Mitspieler, die seit Neugründung der Mannschaft auf und neben dem Platz sehr zum Erfolg der Truppe beigetragen haben. Gleichzeitig begrüßen wir tolle Neuzugänge bei uns: Simon Bockelmann und Niklas Hafke wechseln fest aus unserer Bezirksligamannschaft in unsere Truppe. Mit Dusty Breuer und Tobias Pape bekommen wir viel Erfahrung dazu, ebenso mit Mike Schilling, der nach Harsefeld in den Herrenbereich zurückkehrt. Stefan Beitel und Amruddin "Adi" Ahmadi trainieren schon seit einiger Zeit bei uns mit und gehören nun auch zum Kader. Man kann durchaus von einem kleinen Umbruch sprechen, der uns mit Sicherheit guttun und beim Erreichen unserer Ziele helfen wird.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Unser Ziel kann nur der Klassenerhalt sein. Die 1. Kreisklasse ist mit Sicherheit nicht einfacher geworden. Wenn wir als Truppe schnell zusammenwachsen, spielerisch die nächsten Schritte gehen und in allen Spielen das Maximum herausholen, sehen wir definitiv die Chance, es besser zu machen als letzte Saison.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Es gilt in vielen Dingen cleverer zu werden, sei es in Sachen Chancenverwertung oder auch bei den vielen unnötigen Elfmetern, die wir verursacht haben. Uns muss bewusst sein, dass 80 oder 90 Prozent eigentlich in keinem Spiel reichen. Nur mit Intensität, Einsatz und Arbeit auf dem Platz können wir erfolgreich sein. Dieser Ansatz muss unser Grundstein werden, dann kommen Spielfreude und Kreativität von selbst dazu.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Gegen A/O gingen beide Spiele jeweils 1:0 für die Heimmannschaft aus, somit ist die Bilanz in der 1. Kreisklasse ausgeglichen. Hier müssen wir also nochmal nachlegen. Gegen Apensen haben wir noch etwas gut zu machen, das Ergebnis im Rückspiel war inakzeptabel.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!