FuPa-Sommercheck: TuS Fleestedt Walking Football

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Jean Künzel vom TuS Fleestedt Walking Footballunsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir sind unglaublich stolz auf das, was wir als Team erreicht haben: Wir wurden zum dritten Mal Sieger beim Turnier in Malente, belegten den 3. Platz bei unserem 3. Internationalen Walking Football Cup und nahmen an vielen weiteren erfolgreichen Terminen teil. Dazu kommen – und das ist noch wichtiger – viele unbeschreiblich schöne Reisen nach Südafrika, Valenciennes und nach Sylt. Wir haben viele neue Kontakte geknüpft und Freunde gewonnen; oft und lange haben wir zusammen gefeiert! Die größte Belohnung gab es für uns zum Ende der Saison: Virginia Keller und Petra Schneemann durften für das Team Deutschland zum ersten UEFA Walking Football Cup reisen!

Zur neuen Saison gibt es personell keine großen Veränderungen; der Kader bleibt stabil bei rund 52 Teilnehmenden.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

In der kommenden Saison soll der Fokus mehr auf regionalen Events liegen – also mehr Freundschaftsspiele und Blitzturniere mit anschließendem Grillen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Bei uns gibt es weiterhin keine Liga; wir gestalten die Saison frei.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Ganz besonders freuen wir uns auf die Spiele mit unseren Nachbarn vom FSV Harburg-Rönneburg, mit denen wir sehr eng verbunden sind – ein echtes „Derby der Freunde“!

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!