FuPa-Sommercheck: TuS Eiche Stinstedt

– Foto: Fontes

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Volkmar Fontes vom TuS Eiche Stinstedt unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison? Grundsätzlich sind wir zufrieden. Nach einem Trainerwechsel und der sehr schwachen Saison 2024/2025 haben wir uns wieder gut ins Mittelfeld gespielt und in der Hinrunde nur zwei Niederlagen kassiert. Leider konnten wir immer nur eine gute Halbzeit spielen, und so mussten wir entweder einen Rückstand aufholen oder haben eine Führung verspielt. Dies zeigt sich in zehn Unentschieden. Dennoch haben viele Spieler eine positive Entwicklung gemacht und viel Spielpraxis gesammelt.

Wir verabschieden mit Jörn Wichmann nur einen Spieler in den Ruhestand, sonst bleiben alle an Bord.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Große Freude haben wir über die Zusagen von Markus Brüns (Cadenberge), Paul Müller (TSV Lamstedt), Till Fontes (H/U III), Jakob Wichmann (Verletzungspause) und Philipp Bohling (Fußballpause).

Diese Jungs bringen nochmal sehr viel Erfahrung und Qualität in die Mannschaft und treiben den Konkurrenzkampf ordentlich an.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir möchten die positiven Dinge aus der letzten Saison mitnehmen und eine erfolgreiche Runde spielen. Im besten Fall kann der verstaubte TuS-Wagen mal wieder aus der Scheune geholt werden.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Altenwalde III wird wie gewohnt durch ihre erfahrene Truppe oben mitspielen; beim Rest bin ich sehr gespannt, wer sich als Meisterschaftsaspirant entpuppt.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum? Natürlich auf unsere Derbys gegen Bison II und Lamstedt II, wobei Letzteres sogar auf den letzten Spieltag fällt. Diese Spiele sind immer offen und es wird ordentlich gekämpft.

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Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!