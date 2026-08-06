FuPa-Sommercheck: TuS Eiche Bargstedt

– Foto: Werny

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantworten Thomas Lamann und Thomas Höhrmann vom TuS Eiche Bargstedt unsere Fragen.

Die Hinrunde verlief mit elf Punkten aus 14 Spielen noch wechselhaft. Dabei wurden sowohl der Unterschied zur höheren Spielklasse als auch unsere Leistungsschwankungen deutlich. Entscheidend war jedoch, dass wir als Team gemeinsam die richtigen Schlüsse gezogen haben.

Mit dem Abschluss der Saison können wir insgesamt ein positives Fazit ziehen. Unser oberstes Ziel, den Klassenerhalt in der Kreisliga zu sichern, haben wir erreicht – gerade mit Blick auf die Herausforderungen nach dem Aufstieg ist das ein wichtiger Erfolg.

Besonders zufrieden sind wir mit der zweiten Saisonhälfte, in der wir uns für unsere Leistungen belohnt haben. Gerade in entscheidenden Phasen konnten wir wichtige Siege einfahren und uns gegen mehrere Topteams der Liga behaupten.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Es gibt einige personelle Veränderungen und Neuaufstellungen:

Trainer- und Betreuerteam:

Maik Ohlandt hat sich aus persönlichen Gründen dazu entschieden, die Trainerposition abzugeben. Vielen Dank für die gemeinsame Zeit und deinen unermüdlichen Einsatz! Wir freuen uns sehr, dass du dem Verein als Fußballobmann erhalten bleibst, und wünschen dir für diese Aufgabe viel Erfolg.

Die Nachfolge übernimmt unser bisheriger Co-Trainer Thomas Lamann.

Unterstützt wird er dabei von Thomas Höhrmann, der die Rolle des Teammanagers übernehmen wird.

Abgänge:

Am letzten Spieltag haben wir mit Jan-Philipp Schaerffer, Lars Fitschen, Felix Durdel und Niklas Bahr vier wichtige Säulen der Mannschaft verabschiedet. Alle vier haben das Team über Jahre geprägt und waren wichtige Bestandteile. Wir bedanken uns für euren Einsatz und wünschen euch alles Gute für die Zukunft! Besonders freut uns, dass alle signalisiert haben, weiterhin erreichbar zu sein und die Mannschaft bei Bedarf unterstützen zu wollen.

Neuzugänge & Kaderverstärkungen:

Ben Steffens und Silas Dammann (zwei junge Spieler aus dem JFV A/O/B/H/H, die sich bereits sehr gut an den Fußball im Herrenbereich angepasst haben)

Andrii Bykh (vom Mastermind FC aus Estland)

Cedric Czylwik (kehrt nach seiner Verletzungspause zurück)

Darüber hinaus bleiben wir im engen Austausch mit unserer zweiten Herren, sodass auch in Zukunft interne Verschiebungen möglich sind. Zudem haben uns Kilian Kück, Leo Zoch und Morten Stelling bereits punktuell unterstützt.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Für die neue Saison ist der Klassenerhalt unser klares Ziel. Wir wollen die Entwicklung aus der vergangenen Rückrunde bestätigen, weiterhin wichtige Punkte sammeln und uns erneut in der Kreisliga behaupten. Dabei geht es für uns vor allem darum, die nächsten Schritte als Mannschaft zu machen, neue Ansätze zu verinnerlichen und diese mit mehr Konstanz auf den Platz zu bringen.

Entscheidend wird sein, weiterhin geschlossen aufzutreten und die Stärken aus der vergangenen Saison mitzunehmen. Ebenso wichtig bleibt der enge Austausch innerhalb des Vereins mit der zweiten Herren und unseren Ü-Mannschaften sowie die gute Zusammenarbeit mit dem JFV.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

In der kommenden Saison erwarten wir eine sehr ausgeglichene Kreisliga. Grundsätzlich wird jeder jeden schlagen können, weshalb es für uns keinen klaren Favoriten gibt. Vielmehr sehen wir einen größeren Kreis an Mannschaften, die um die oberen Plätze mitspielen werden.

Im Blick haben sollte man sicherlich die Absteiger aus der Bezirksliga. Daneben sind der VfL Güldenstern Stade II sowie der TSV Eintracht Immenbeck aufgrund ihrer letztjährigen Platzierungen wieder weit oben zu erwarten. Darüber hinaus ist es sehr gut möglich, dass eine Mannschaft für eine Überraschung sorgt und sich im oberen Tabellenbereich etabliert.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Natürlich kommt man am Derby gegen den SV Ahlerstedt/Ottendorf nicht vorbei! Egal ob Heim- oder Auswärtsspiel, diese Begegnungen sorgen auf beiden Seiten immer für eine besondere Vorfreude und haben durch die Atmosphäre und die Emotionen einen ganz eigenen Charakter.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!