FuPa Sommercheck: TuS Eiche Bargstedt

Da wir abgestiegen sind, natürlich nicht so. Trotzdem haben wir uns voll reingehängt.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Zur neuen Saison versuchen wir es mit einer Ü40 und einer neu gemeldeten Ü50. Das wird vom Kader äußerst anspruchsvoll. Zum Saisonstart haben wir es noch mit ein paar Verletzungen zu tun, was im Laufe der Saison hoffentlich besser wird. Neuzugänge oder Abgänge haben wir keine.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Zu jedem Spiel einen guten Kader zusammen bekommen und uns in der neuen Liga etablieren.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Weniger Verletzte und in der Defensive besser stehen.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Richtige Derbys werden wir nicht haben, dafür aber interessante Auswärtsfahrten.

