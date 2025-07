FuPa Sommercheck: TuS Eiche Bargstedt

Nach dem zweiten Abstieg in Folge gelang es dem TuS Eiche Bargstedt, den freien Fall zu stoppen. Und das passierte ziemlich eindrucksvoll. Von Beginn an präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Maik Ohlandt wie ein Aufstiegskandidat und das zog man bis zum Ende durch. Jetzt heißt es, diese Leistungen in der Kreisliga wieder zu festigen. Hier sind die Antworten des Trainerteams im FuPa Sommercheck.