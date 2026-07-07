FuPa-Sommercheck: TSV Wiepenkathen II

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Naja… unser Ziel war es eigentlich, einen einstelligen Tabellenplatz zu ergattern. Das haben wir leider knapp mit dem 10. Platz nicht erreicht. Wir sind aber sehr froh, dass wir die Klasse am vorletzten Spieltag gehalten haben und wir beruhigt am letzten Spieltag gegen den Tabellenführer aus Agathenburg auftreten und uns mit einem Punktgewinn aus der Saison verabschieden konnten. Wir danken nochmals unseren Ü40-Spielern, die uns in dieser Saison ausgeholfen haben.

Wir haben eine ganze Menge an neuen Leuten bekommen, und leider haben uns ein paar verlassen: Zein-El-Abedin Saroukhan, Benjamin Heuer und Max Schopp. Wir haben aber acht bis zehn Zugänge in die Mannschaft bekommen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir haben uns vorgenommen, als Team zu spielen – jeder für jeden. Wir sind am 05.07. mit der Vorbereitung gestartet; die Jungs und wir als Trainerteam haben Bock auf die neue Saison. Unsere Ziele sind es, die A-Jugend mit dem jetzigen Kader heranzuführen, damit sie die Erfahrung für diese und die nächste Saison zu bekommen, wenn sie keine Jugendspieler mehr sind. Unser Ziel in der Liga ist, wie letztes Jahr, ein einstelliger Tabellenplatz.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

SG Freiburg/Oederquart, weil sie letzte Saison oben mitgekämpft haben und gute Punkte geholt haben.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns auf Burweg und den VfL Fredenbeck – Burweg, weil wir dort noch alte Bekannte haben :), und Fredenbeck als Aufsteiger und Leute, die man sehr gut kennt. Da freuen wir uns schon drauf.