FuPa Sommercheck: TSV Wiepenkathen

Der TSV Wiepenkathen ist nach nur einer Saison in die Kreisliga zurückgekehrt. In der Bezirksliga holte die Mannschaft von Trainer Nils Zielesniak auswärts zu wenig Punkte. Durch viele Verletzungen über die gesamte Saison verteilt reichte es am Ende nicht zum Klassenerhalt. Hier sind die Antworten des Trainers im FuPa Sommercheck.

Wir haben unser sportliches Saisonziel leider verfehlt, damit sind wir natürlich nicht zufrieden. Mit der weiteren Entwicklung unserer Gemeinschaft, also allem außerhalb der sportlichen 90 Minuten, dürfen wir dennoch zufrieden sein. Wir haben hier nochmal einen klaren Schritt nach vorn gemacht! Das spiegelt sich auch darin wieder, dass sich kein Spieler zu einem Wechsel in Richtung eines anderen Vereins entschieden hat. Wir wollen zusammen in Wiepenkathen Fußball spielen.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir bleiben weitestgehend unverändert, müssen keinen Umbruch vollziehen. Mit Pascal von Rönn, Sebastian Griep sowie Tim Hinrichs beenden u.a. drei mehr als verdiente Spieler Ihre aktive Zeit im Herrenfußball. Dafür stößt aus unserer zweiten Herren Zeino Saroukhan vereinsintern zu uns. Außerdem freuen wir uns, dass künftig Marc Meyer (Lühe), Tom Fiege (Agathenburg) sowie Robert Moisuc (Jork) am Schwinger Ackerweg zu Hause sind. Im Team ums Team verlieren wir leider Philipp Mencke aus privaten Gründen als Teammanager. Das übernimmt ab sofort Patrick Matthes, dessen Funktion im Trainerteam von unserem ehemaligen Kapitän Jannick Trispel übernommen wird.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen Spaß haben und attraktiven, erfolgreichen Fußball spielen. Wie weit uns das bringt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Am Ende im Tabellenmittelfeld zu stehen ist aber nicht unser Anspruch. Mit Lühe, A/O III, Bliedersdorf/Nottensdorf, Mulsum/Kutenholz und natürlich den Stadtvereinen VfL Güldenstern Stade II sowie Bützfleth ist die Liga in der Spitze sicherlich äußerst ambitioniert aufgestellt, Stade II und Bützfleth die für uns absoluten Favoriten und Schwergewichte der Kreisliga.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Das sind Themen, die wir intern thematisieren. Fakt ist aber, dass wir dieses Jahr in der Fremde mehr als 5 Punkte holen sollten.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir wollen einfach an den Wochenenden kicken, gegen wen ist für uns nicht entscheidend. Die Kreisliga hat genug Spiele dabei, die Brisanz versprechen. Man kennt sich eben fast immer sehr gut.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!