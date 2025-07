FuPa-Sommercheck: TSV Wehden II

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Henrik Bürgerhoff vom TSV Wehden II unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison? Insgesamt sind wir sehr zufrieden. Dass wir die Meisterschaft aus der Vorsaison noch einmal bestätigen konnten, ist wirklich Wahnsinn. Zwei Jahre in Folge Meister zu werden, spricht für sich - ein verdienter Aufstieg. Besonders bemerkenswert war unser unbedingter Wille über die gesamte Saison hinweg: Egal ob Rückstand oder Unterzahl - die Jungs sind marschiert und haben immer an den Sieg geglaubt.



Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Verlassen haben uns:

- Joost Folkens

- Ole Weirich

- Jannes Bürgerhoff

- Sebastian Schult

- Nico Schmitz

Neu im Team sind:

- Daniel Bicer (vom TSV Wulsdorf)

- Christoph Lührs (vom FC Land Wursten)

- Michel Stell (vom SC Lehe-Spaden)

- David Struß (vom SC Lehe-Spaden)

- Tristan Schwarzer (aus der A-Jugend SC Lehe-Spaden)



Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen uns nicht verstecken und auch als Aufsteiger weiterhin mutig auftreten.

Hohe Intensität und Leidenschaft sollen unsere Grundtugenden bleiben - das darf jeder Zuschauer von uns erwarten, wenn er zu unseren Spielen kommt.

Unser Heimspielort Wehden ist seit über zwei Jahren eine Festung - diese Serie wollen wir natürlich fortsetzen.

Saisonziel: Klassenerhalt.

An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Es gibt einiges zu tun. Besonders am Abschluss und am Positionsspiel wollen wir arbeiten.

Auch unsere Torausbeute lässt noch Luft nach oben - da wollen wir effektiver werden.



Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Grundsätzlich freuen wir uns auf alle Mannschaften in dieser für uns neuen und noch unbekannten Liga.

Die Derbys gegen die 1. Herren vom TV Langen und die Zweite vom FC Geestland haben aber besondere Brisanz. Gerade Geestland besteht ab Sommer ja zur Hälfte aus der alten Dritten - gegen die haben wir uns bis kurz vor Saisonende einen packenden Meisterschaftskampf geliefert.

