FuPa-Sommercheck: TSV Stotel II "Selbst mit 61 Jahren bin ich immer noch heiß auf Fußball!" von FuPa Lüneburg · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Harneit

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Harald Becker vom TSV Stotel II unsere Fragen.

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--> Zum Jobportal: jobs.tageblatt.de Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison? Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden, auch wenn die Hinrunde etwas besser hätte laufen können. Wir sind froh, dass wir im Laufe der Rückrunde einige Spieler dazugewonnen haben, die uns sportlich wirklich weiterbringen. Besonders mit der Entwicklung einzelner Spieler bin ich sehr zufrieden.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen? Leider müssen wir einen Abgang vermelden: Unser Torwart Alex Grüning wechselt in die erste Herrenmannschaft – das hat er sich absolut verdient! Das Schöne ist, dass er uns als feiner Kerl im Verein erhalten bleibt. Zudem hatten wir bereits während der Rückrunde einige Zugänge, und in der Sommerpause stoßen noch drei weitere Spieler dazu. Damit kommen wir bis Dezember auf insgesamt acht Neuzugänge, die wir bei FuPa noch einmal gesondert vorstellen werden. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr? Was die Ziele angeht: Wir wollen in der Tabelle auf jeden Fall besser abschneiden als im letzten Jahr. Ebenso wichtig ist es uns, wieder mehr Jungs für das Training zu begeistern. Und wer weiß – vielleicht gelingt uns ja im Pokal die eine oder andere Überraschung.