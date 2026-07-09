FuPa-Sommercheck: TSV Stotel II

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Harald Becker vom TSV Stotel II unsere Fragen.
Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden, auch wenn die Hinrunde etwas besser hätte laufen können. Wir sind froh, dass wir im Laufe der Rückrunde einige Spieler dazugewonnen haben, die uns sportlich wirklich weiterbringen. Besonders mit der Entwicklung einzelner Spieler bin ich sehr zufrieden.
Leider müssen wir einen Abgang vermelden: Unser Torwart Alex Grüning wechselt in die erste Herrenmannschaft – das hat er sich absolut verdient! Das Schöne ist, dass er uns als feiner Kerl im Verein erhalten bleibt. Zudem hatten wir bereits während der Rückrunde einige Zugänge, und in der Sommerpause stoßen noch drei weitere Spieler dazu. Damit kommen wir bis Dezember auf insgesamt acht Neuzugänge, die wir bei FuPa noch einmal gesondert vorstellen werden.
Was die Ziele angeht: Wir wollen in der Tabelle auf jeden Fall besser abschneiden als im letzten Jahr. Ebenso wichtig ist es uns, wieder mehr Jungs für das Training zu begeistern. Und wer weiß – vielleicht gelingt uns ja im Pokal die eine oder andere Überraschung.
Ich denke, dass Geestland II und der FC Hagen/Uthlede wieder oben mitspielen werden – dazu kommt sicher noch die ein oder andere Überraschungsmannschaft.
Ich freue mich auf jedes Spiel – selbst mit 61 Jahren bin ich immer noch heiß auf Fußball! Besonders freuen wir uns auf die Derbys in der Gemeinde, ganz speziell natürlich auf das Duell gegen meinen alten Verein, die SG Landwürden/Büttel/Neuenlande/Langendammsmoor.
Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!