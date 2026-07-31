FuPa-Sommercheck: TSV Stotel

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Frank Jürgens vom TSV Stotel unsere Fragen.
Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?
Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass wir nicht so lange etwas mit dem Abstieg zu tun haben. Unser neuer Trainer Felix Flake und die Mannschaft mussten sich erst einmal finden; zum Ende der Saison haben die Jungs noch einmal richtig Gas gegeben und noch den sechsten Platz erreicht, mit dem wir vollkommen zufrieden sind.
Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
Leider haben uns mein Sohn Lukas Jürgens und Tom Beckhusen in Richtung LFCS verlassen, was wirklich sehr schade ist. Wir wünschen den beiden alles Gute und hoffen, dass ihre Erwartungen in Erfüllung gehen.
Ansonsten bleibt unser Kader samt Trainer- und Betreuerstab zusammen, worüber wir natürlich sehr glücklich sind. Vielen Dank, dass ihr unserem TSV Stotel die Treue haltet!
Sehr erfreulich ist, dass wir acht Neuzugänge beim TSV begrüßen können:
Leon Volz: Ist schon zum Ende der letzten Saison von der SG Beverstedt/Wellen zu uns gestoßen, in der Defensive vielseitig einsetzbar und hat sich schon sehr gut eingefügt.
Julian Alexander Heubach: Ist ein junger, sehr talentierter Torhüter, der zuletzt bei St. Jürgen aktiv war.
Alex Grüning: Ist eher ein „alter Hase“, der bis jetzt in unserer zweiten Herren gespielt hat und noch einmal angreifen möchte.
Leif Hasselbring: Kommt vom FC Hagen/Uthlede II, bringt alles mit, was wir brauchen (Dynamik, Spielfreude, Ehrgeiz, Torgefahr), und wird uns auf jeden Fall stärker machen.
Kilian Borkowski: Kommt vom SV Spieka und bringt viel Tempo für die Außenbahnen mit.
Yannick Schroth: Kommt vom TSV Wulsdorf und sorgt ebenfalls für Tempo auf den Außenbahnen.
Vico Schwiers: Eine Allzweckwaffe, die zu uns zurückkommt. Vico sagst du einfach, was du von ihm erwartest, und er wird es zu 100 Prozent erfüllen – egal ob defensiv oder offensiv.
Nico Albrecht: Schnuppert aus der U19 in den Herrenbereich rein. Wir wollen ihn langsam an den Herrenbereich heranführen; Priorität hat für ihn natürlich erst einmal die U19.
Wir wünschen allen unseren Neuzugängen viel Spaß beim TSV Stotel!
Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?
Wir wollen in der neuen Saison möglichst nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wenn unsere Jungs von Beginn an konzentriert und mit vollem Ehrgeiz zu Werke gehen, sollte uns das auch gelingen. Wenn wir dann so einlaufen wie in der letzten Saison, wäre das Klasse!
Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?
RW Cuxhaven und Güldenstern Stade schätze ich am stärksten ein. Auf den neu gegründeten Loxstedter Fußballclub Stinstedt sollte man ebenfalls ein Auge werfen – sie haben sich sehr gut verstärkt und, wie man hört, ambitionierte Ziele.
Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?
Wir freuen uns auf alle Spiele, insbesondere natürlich auf die Derbys gegen unsere Nachbarn.
Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!