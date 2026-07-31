FuPa-Sommercheck: TSV Stotel "Wenn wir dann so einlaufen wie in der letzten Saison, wäre das Klasse!" von FuPa Lüneburg · Heute, 06:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Stotel

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Frank Jürgens vom TSV Stotel unsere Fragen.

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--> Zum Jobportal: jobs.tageblatt.de Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass wir nicht so lange etwas mit dem Abstieg zu tun haben. Unser neuer Trainer Felix Flake und die Mannschaft mussten sich erst einmal finden; zum Ende der Saison haben die Jungs noch einmal richtig Gas gegeben und noch den sechsten Platz erreicht, mit dem wir vollkommen zufrieden sind. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?