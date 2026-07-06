FuPa-Sommercheck: TSV Sievern

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Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Birk Virkus vom TSV Sievern unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir hatten einen guten Start in die Saison und haben damit viele überrascht. Leider konnten wir dies in der Rückrunde nicht aufrechterhalten.

Wir haben mit Jonas Pape, Norman Preuß, Michael Szczygiel, Marco Kiesner, Tomke Schlepegrell, Jannik Barg, Bennet Zander, Jasper Seelke und Christian Nianga neun Spieler abgegeben und diese durch sieben Neuzugänge ersetzt. Wir freuen uns dabei auf Tylor Klein, Felix Keilbach, Tayler Stöpke, Calvin Tiedemann, Diego Klibisch, Luis Schlepegrell und Gerry Kummrow. Alle sind noch sehr jung und machen unseren alten Recken Druck. Zudem verstärkt Finn Brinkmann als Teammanager unser Team.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen wieder oben angreifen und uns, wie in den beiden vergangenen Jahren, oben festsetzen. Eine genaue Platzierung geben wir dabei nicht vor.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Ich denke, dass der Kampf um den Aufstieg zwischen Güldenstern Stade und RW Cuxhaven ausgetragen wird. Als Absteiger aus der Landesliga wird es für Stade nur ein Ziel geben, und auch RW strebt in seiner zweiten Saison bestimmt nach mehr.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum? Insgesamt sind es wie immer die Derbys, die eine gewisse Brisanz mitbringen. Die meiste Freude bereitet mir jedoch das Auswärtsspiel bei Ahlerstedt/Ottendorf, da diese Spiele immer guten Fußball und viel Leidenschaft bedeutet haben. Dies war in beiden Jahren in der Bezirksliga das beste Fußballspiel von beiden Mannschaften.

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