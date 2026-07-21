FuPa-Sommercheck: TSV Posthausen

– Foto: TSV Posthausen

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Mirko Kappmeyer vom TSV Posthausen unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Die letzte Saison entsprach nicht unseren Erwartungen. Leider waren wir von vielen Verletzungen geplagt. In vielen Spielen blieben wir unter unseren Möglichkeiten.

Wir agieren nun als Trainerteam. Zusammen mit dem langjährigen Trainer Marco Müller wollen wir versuchen, eine Leistungssteigerung gegenüber der letzten Saison zu schaffen. Im Tor haben wir mit Torge Tramm aus Unterstedt einen zweiten Mann dazugewinnen können. Fürs Mittelfeld hat uns Merlin Baselt aus Bassen sein Okay gegeben. Weitere Neuzugänge sind in der Pipeline; wenn diese durch sind, kommen wir auf fünf Neuzugänge, die den Konkurrenzkampf anfeuern sollen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Eine klare Leistungssteigerung gegenüber der letzten Saison! Ziel muss es sein, mindestens zwei Plätze gutzumachen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Union Verden hat sich gut verstärkt und wird von den Erfahrungen aus der letzten Saison in der Kreisliga profitieren. Mal schauen, wie der TSV Bierden II nach dem Trainerwechsel aus den Startblöcken kommt. Generell muss man schauen, wie die zweiten Teams – auch Achim, Lohberg und Fischerhude – von oben unterstützt werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Jedes Spiel muss gespielt werden – es werden einige interessante Begegnungen stattfinden. Von daher freuen wir uns auf jedes einzelne Spiel.

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