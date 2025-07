FuPa-Sommercheck: TSV Oerel/Barchel

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Jannek Böschen vom TSV Oerel/Barchel unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Der Kader ist soweit zusammen geblieben. Bereits im Laufe der Rückrunde sind weitere Spieler zum Kader gestoßen. Hier konnten wir als neue Spieler Tom Requardt, Erik Neumann, Elias Schult und Jaden Friedrich begrüßen, die bereits erste Minuten bei uns sammeln durften.

Zur neuen Saison wird darüber hinaus Sam Bader dazu kommen, der weiterhin ein Zweitspielrecht bei seinem letzten Jugendverein JFV Biber besitzt.

Weitergehend arbeiten wir eng mit unserer zweiten Herren zusammen, wovon auch einige am Training der ersten Herren teilnehmen. Damit stehen unserem Trainer in der Trainingsgestaltung auch mehr Optionen zur Verfügung, wenn man mit mindestens 15 Spielern planen kann.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

An erster Stelle wird wieder der Klassenerhalt stehen, aber wir haben bereits in der letzten Saison gesehen, dass die meisten Duelle, vor allem in der Rückrunde, sehr eng verliefen.

An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Nachdem es im letzten Jahr darum ging, die Arbeit gegen den Ball und das Umschaltspiel zu verbessern hat unser Trainer Nicolai Sündermann bereits angedeutet, dass es nun vermehrt darum gehen wird, auch spielerische Lösungen in kontrollierten Ballbesitzphasen zu finden.

Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Natürlich gegen unsere Nachbarn vom TSV Basdahl/Volkmarst.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!