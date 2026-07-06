FuPa-Sommercheck: TSV Oberndorf

– Foto: TSV Oberndorf

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Tim Zeiler vom TSV Oberndorf unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Durch die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg haben wir natürlich unsere eigenen Ziele erreicht, auch wenn es bis zur Winterpause ziemlich eng in den Top 5 war. Dabei startete die Saison mit zwei schwerwiegenden Verletzungen in der Verteidigung sowie zwei Niederlagen nicht sonderlich gut. Kaum bis gar kein Training hat unsere Situation natürlich nicht verbessert. Dennoch haben wir in der Rückrunde jeden Gegner schlagen können und sind somit am Ende verdient aufgestiegen, auch wenn es bis zum Schluss ein enges Rennen um die Meisterschaft mit Altenwalde 3 war.

Von Abgängen bleiben wir verschont. Wir dürfen sechs Jugendspieler von der JSG Am Dobrock begrüßen, die unseren Kader erweitern. Wir hoffen außerdem, den ein oder anderen Neuzugang in den nächsten Wochen vermelden zu dürfen. Ansonsten bleibt das Team bestehen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

In erster Linie wollen wir in der Liga bleiben und uns verbessern. Dazu gehört neben der Trainingsbeteiligung auch die Kommunikation und Motivation auf dem Platz, welche uns in der Vergangenheit nicht immer gelungen ist. Gerade wenn die Spiele nicht so liefen, wie wir es uns vorgestellt haben, wurde es doch schon mal hitziger innerhalb der Mannschaft. Dies gilt es abzustellen, da die Saison in der 1. Kreisklasse wahrscheinlich nochmal einiges schwieriger wird. Trotzdem wollen wir dem einen oder anderen von den vermeintlichen Top-Teams der Liga das Leben schwer machen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Da der TSV Altenbruch in der letzten Saison bis zum Schluss oben mit dabei war und es minimal nicht für den Aufstieg gereicht hat, sind sie stark einzuschätzen und für uns der klare Favorit auf die Meisterschaft. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass es aber hin und wieder auch die eine oder andere Überraschung geben kann.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum? Grundsätzlich freuen wir uns auf jeden Gegner und jedes Spiel, da die Liga für uns komplett neu ist.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!