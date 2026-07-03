FuPa-Sommercheck: TSV Nesse

– Foto: N.Poppe

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Jan Schöfer vom TSV Nesse unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Nicht sehr zufrieden. Wir hatten uns das Ziel gesetzt, um den Aufstieg mitzuspielen, sind dann aber im unteren Tabellendrittel gelandet. Wir nehmen die Saison dennoch als Erfahrung mit und nutzen diese, um an uns zu arbeiten.

Wir haben einige Neuzugänge, bei denen wir wissen, dass sie uns in der kommenden Saison zu einer besseren Mannschaft machen, zum Beispiel Noa Bolz (ehemalig TV Donnern), Tom Krapf (der bereits gegen Ende der letzten Saison dazugestoßen ist) und Ron-Luca Gieschen (ehemalig TV Axstedt). Leider haben wir mit Phillip Poppe und Max Kuck zwei Vereinslegenden auf dem Platz verloren, wissen aber, dass sie uns noch fleißig vom Seitenrand unterstützen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen weiter an uns arbeiten, unsere Stärken festigen und die Schwachstellen der letzten Saison angehen. Unser Ziel ist es natürlich, das beste Nesse aller Zeiten zu sein. Hier liegt noch ein steiniger Weg vor uns, aber ich bin mir sicher, dass wir mit harter Arbeit und der Leidenschaft, die wir haben, eine gute Entwicklung im Vergleich zur Vorsaison hinlegen werden. Tabellarisch liegt unser Ziel klar im oberen Tabellendrittel.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Geestland II und Hagen/Uthlede III. Die Mannschaft von Geestland kennen wir aus unseren Duellen in der 1. Kreisklasse und im Pokal. Sie sind eine erfahrene Mannschaft, die gut im Kollektiv spielt und zudem über individuelle Klasse verfügt. Hagen/Uthlede III wurde nicht ohne Grund in der Vorsaison Meister. Durch ihren Verzicht auf den Aufstieg bleiben sie der Liga erhalten und gehen als Titelverteidiger ins Rennen. Dort kann man von schweren Duellen ausgehen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Unser Derby gegen Donnern hat immer etwas Besonderes. Es ist egal, wer wo in der Tabelle steht: Die Duelle gegen Donnern sind immer voller Emotionen, Kampf und dem puren Willen, das Spiel zu gewinnen – und das von beiden Seiten.

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