FuPa-Sommercheck: TSV Nesse

Hier muss man klar zwischen Liga und Pokal trennen. In der Liga war von Anfang an klar, dass es schwer wird die Klasse zu halten. Mit den Abmeldungen von Schiffdorf, Düring und Stubben haben gleich drei Teams abgemeldet und unser Sieg gegen Düring wurde aberkannt. Trotzdem hat besonders in der Rückrunde der Einsatz gestimmt. Mit nur einem Punkt sind wir aber natürlich nicht zufrieden. Im Allianz NMS-Blank Cup haben wir das Finale erreicht und hatten auch Chancen im Finale in Führung zu gehen. Dass wir es ins Endspiel geschafft haben und gegen Geestemünde gut mitgehalten haben, ist definitiv ein Erfolg auf den wir stolz sind. Überragend war auch die Unterstützung von aussen!