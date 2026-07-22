FuPa-Sommercheck: TSV Lohberg II

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Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Harm Bargfrede vom TSV Lohberg II unsere Fragen.

Grundsätzlich war auf jeden Fall mehr möglich, vor allem in den direkten Duellen gegen die Konkurrenz. Allerdings hatten wir unser absolutes Highlight mit dem Pokalsieg, sodass wir mit dem dritten Platz und dem verspäteten Aufstieg dann doch eine sehr gelungene Saison gespielt haben. Außerdem konnten wir den nächsten Schritt in unserer Entwicklung gehen und befinden uns da weiter auf einem sehr guten Weg.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir sind weitestgehend unverändert geblieben. Auf der Abgangsseite haben wir mit Niklas Renken einen Stammspieler verloren. Allerdings können wir aus der eigenen Jugend Arne Mindermann begrüßen. Er hat sehr gute Anlagen und wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Im Vordergrund steht aber erst einmal, ihn an den Herrenbereich zu gewöhnen und behutsam aufzubauen. Außerdem stößt Willian Paquelin aus unserer Altherrenmannschaft hinzu. Er hat in der vergangenen Saison schon ein paar Mal ausgeholfen und noch einmal Blut geleckt. Er wird mit seiner höherklassigen Erfahrung unserem jungen Team definitiv dabei helfen können, den nächsten Schritt zu machen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Als Aufsteiger gilt es natürlich erst einmal, in der neuen Liga anzukommen. Dass es so läuft wie im letzten Jahr und wir direkt wieder oben mitspielen, davon gehe ich nicht aus. Aber wir wollen uns nicht verstecken. Wir sind zurecht in dieser Liga und haben uns in den drei Jahren seit Gründung der Mannschaft immer weiterentwickelt – damit wollen wir natürlich weitermachen. Daher ist das Ziel, möglichst frühzeitig den Klassenerhalt klarzumachen. Ansonsten ist die Entwicklung das Ziel und nicht unbedingt ein Tabellenplatz. Dazu gehört auch, unserer ersten Herren weiterhin als Unterbau zu dienen und dort die gute Zusammenarbeit auszubauen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Ich denke, Uesen als Kreisligaabsteiger wird genauso wie Union Verden eine sehr gute Rolle spielen. Auch die Mannschaft von Bierden II schätze ich als sehr stark ein. Da konnte ich letztes Jahr ein Spiel verfolgen, und sie treten mit einer großen Energie auf; das machen sie wirklich gut. Ansonsten ist über so eine Saison natürlich auch die ein oder andere Überraschung möglich, wenn es einer Mannschaft gelingt, einen kleinen Lauf zu starten.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Ganz oben steht da natürlich das Derby gegen unseren Nachbarn in Rot. Dort wollen wir selbstverständlich zeigen, wer die Nummer eins in der Gemeinde ist. Aber auch sonst freuen wir uns auf andere Mannschaften und Sportplätze. Die Vorfreude innerhalb der Mannschaft ist hoch, und wir haben einfach Lust auf die neue Liga mit allem, was dazugehört!

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