FuPa-Sommercheck: TSV Landolfshausen/Seulingen

– Foto: Sascha Drenth

Die Mannschaften der Landesliga Braunschweig befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Endrik Heberling, Trainer vom Aufsteiger TSV Landolfshausen/Seulingen, hat uns einen Ausblick gegeben.

Sehr zufrieden. Wir konnten in der Bezirksliga eine sehr konstante Saison spielen und letztlich mit 15 Punkten Vorsprung aufsteigen.

Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Wann hat die Vorbereitung euer Mannschaft begonnen und was waren/sind die Highlights?



Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Wir entwickeln uns als Mannschaft immer besser dahin, unsere Ballbesitzphasen auszuspielen und auch bei Ballverlusten schnellstmöglich wieder in Ballbesitz zu kommen.





Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Als Aufsteiger steht der Klassenerhalt an oberster Stelle.