FuPa-Sommercheck: TSV Lamstedt II

– Foto: Behnemann

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Arne Behnemann vom TSV Lamstedt II unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Als Vize-Meister sind wir mit großen Ambitionen in die vergangene Saison gestartet, konnten die hohen (selbstgesteckten) Erwartungen aber nicht erfüllen. Abgeschlossen hatten wir die Saison dann auf Platz elf (Drittletzter). Der Fußballgott ließ uns im Jahr 2026 lediglich zwei von 14 Spielen gewinnen. Das war eine Saison, die man schnell vergessen sollte... Das Fazit hätte Berti Vogts nicht passender formulieren können: „Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech hinzu.“

Im Trainerteam gab es im letzten Jahr einige Wechsel. So haben wir diese Saison mit Gerd „Mähne“ Zuleger, Manfred „Manni" Holst und Stephan „Hinschi“ Hinsch gleich drei erfahrene Trainer an unserer Seite, die alle unterschiedliche Vorlieben haben. So gab es in der laufenden Vorbereitung schon einige Trainingseinheiten mit Laufschuhen (um vielleicht die Börde Lamstedt besser kennenzulernen?), Läufe am Wall und Treppen, aber dennoch viele Einheiten mit dem geliebten Leder. Einigen Spielern geht sicherlich das „HOPP“ beim Einschlafen immer noch nicht aus dem Kopf!

Abgänge:

Keine – alle Spieler der letzten Saison bleiben auch in der aktuellen dabei.

Neuzugänge aus der eigenen Jugend:

Jannes Renger

Vin Meyn

Leo Mangels

Joscha Wehber

Externe Neuzugänge:

Georg Pracht (29-jähriger, dazugezogener Fußballer, der nach einer Auszeit wieder Bock hat)

Schön, dass wir einige junge, talentierte Spieler dazu bekommen haben, die es gilt, heranzuführen und in das bestehende Team zu integrieren. Alle Neuzugänge fühlen sich wohl, „da sie vom Feeling her ein gutes Gefühl“ (A. Möller) seit ihrer Aufnahme bei uns verspürten.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

„Ich liebe Fußball, weil es ein Spiel ist. Man muss Spaß haben.“ (J. Cruyff)

Ich denke, das trifft den Nagel perfekt auf den Kopf. Wir spielen keine Leistungsklasse und kicken alle nur des Fußballs willen und wegen der Kameradschaft. Natürlich wollen wir, wie jeder, dabei möglichst erfolgreich sein. Das Ziel für uns sollte die obere Tabellenhälfte sein.

Mein persönliches Ziel ist weiter gedacht als irgendein Tabellenplatz: Der Fußball-Amateursport steht in meinen Augen überhaupt nicht gut da. Seit den letzten Jahren sinkt die Anzahl der Mannschaften bei uns im Landkreis weiter und weiter. Nur als Beispiel:

2024: 14 Mannschaften in der 2. Kreisklasse

2025: 13 Mannschaften

2026: 12 Mannschaften

Davon hat sich RW Cuxhaven II – obwohl gemeldet – noch vor dem ersten Spiel zurückgezogen, sodass wir jetzt nur noch mit 11 Mannschaften in die Saison gehen.

Ich weiß, dass wir ein anderes Zeitalter (Digitalisierung) durchleben und Corona seinen Beitrag geleistet hat, und dennoch würde ich mir wünschen, dass gerade die Jugend und die jungen Erwachsenen (auch mit Blick auf die sozialen Kontakte) diesem Trend trotzen!

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Für mich entscheidet sich die Meisterschaft zwischen dem TuS Eiche Stinstedt und dem TSV Altenwalde III.

Stinstedt hat sich enorm verstärkt – speziell im Mittelfeld –, sodass die beiden Torjäger der letzten Saison, S. Podendorf (Platz 1) und M. Brünjes (Platz 4), in der aktuellen Saison noch einiges drauflegen dürften. Trotz weniger Spiele tippe ich für beide zusammen auf 50+ Tore.

Altenwalde III hat zwar einige Abgänge zu verzeichnen, bekommt aber mit V. Schult (RW Cuxhaven II) einen Top-Torjäger dazu. Außerdem kommen zwei Spieler der ersten Mannschaft (Bezirksliga) zur Verstärkung hinzu. Altenwalde III setzte in den letzten Jahren die Maßlatte für das Spielerische sowieso schon enorm hoch, was durch die prominenten Zugänge sicherlich nicht abreißen wird.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Man freut sich natürlich immer am meisten auf die Derbys. Mit dem FC Althemmoor, der SG Am Dobrock II, der SG Basbeck-Osten/Hemmoor II, TuRA Hechthausen II und dem TuS Eiche Stinstedt haben wir diese Saison gleich fünf Stück davon pro Hin- und Rückrunde!

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