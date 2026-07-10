FuPa-Sommercheck: TSV Lamstedt

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Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Kilian Rühlandt vom TSV Lamstedt unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Die Hinrunde lief katastrophal. Viele verletzte Stammspieler sowie Spielpech und auch oft einfach Unvermögen führten dazu, dass wir im Winter bereits mit 8 Niederlagen dastanden. Mit der Rückrunde konnte man dann grundsätzlich zufrieden sein. Hier hat die Mannschaft gezeigt, was in ihr stecken kann, allerdings waren auch hier wieder ein paar Formschwankungen dabei. Wir konnten die Saison allerdings einigermaßen zufriedenstellend beenden, auch wenn Platz 7 nicht der Anspruch ist.

Leider hat uns mit Paul Müller ein sehr talentierter Spieler verlassen; dieser Abgang wird aber direkt durch den Neuzugang Henning Winter (SG am Dobrock) aufgefangen. Des Weiteren stößt Roman Opalka zum Trainerteam dazu.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Grundsätzlich ist der Anspruch, jede Saison oben mitzuspielen und das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Wir wollen weiterhin unsere Offensivkraft auf den Platz bekommen, müssen aber in der defensiven Disziplin zulegen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

N/K/H war sehr umtriebig auf dem Transfermarkt und hat somit einen extrem breiten Kader. Nach der bereits guten letzten Saison ist mit ihnen zu rechnen. Ebenfalls gute Verstärkungen hat H/U II vorzuweisen. Sie waren letzte Saison bereits spielerisch eine der besten Mannschaften. Bei Hollen wird sich zeigen, wie strapazierfähig der kleine Kader ist, aber auch dort hat man letzte Saison bereits gesehen, was möglich sein kann.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Derbys sind immer schön, davon gibt es allerdings nur ein richtiges. Dass dieses dann auch noch die Saison am letzten Spieltag krönt, ist ein besonderer Ansporn. Die Spiele gegen Geversdorf waren aber auch ein besonderer Leckerbissen in der letzten Saison.

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