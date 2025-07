FuPa-Sommercheck: TSV Heidenau

Abgestiegen aus der Bezirksliga, sollte man auf jeden Fall anstreben, am Ende der Saison unter den ersten 3 zu landen. Da wir dieses Jahr auch wieder realistischere Chancen im Pokalwettbewerb haben, streben wir auch hier an, so weit wie möglich zu kommen. Wofür es dann am Ende reicht, wird sich zeigen. Trotz allem steht die persönliche Entwicklung der gesamten Truppe und der Spaß am Fußball immer an erster Stelle.