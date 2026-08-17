FuPa-Sommercheck: TSV Großenwörden Ü40

– Foto: Spreckelsen

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Nico Spreckelsen von der Ü40 des TSV Großenwörden unsere Fragen.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir sind mit der vergangenen Saison sehr zufrieden. Gerade in der Rückrunde haben wir uns sportlich noch einmal deutlich weiterentwickelt und insgesamt sehr stabil präsentiert. Besonders unsere Defensive war ein großer Faktor: Wir stellten in der Rückrunde die beste Abwehr der Liga. Gleichzeitig konnten wir mehr Spiele gewinnen als wir verloren haben und mussten uns in der gesamten Rückrunde nur einmal geschlagen geben. Diese Entwicklung macht uns natürlich sehr zufrieden.

Zur neuen Saison können wir drei externe Neuzugänge begrüßen. Alle drei haben einen direkten Bezug zu Großenwörden: Sie wohnen im Ort und/oder haben in der Vergangenheit schon für den TSV gespielt. Verlassen hat uns erfreulicherweise niemand, sodass unser Kader insgesamt noch einmal breiter geworden ist. Bei einigen Langzeitverletzten müssen wir allerdings abwarten, ob und wann sie wieder auf den Platz zurückkehren können.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Natürlich möchten wir uns im Vergleich zur Vorsaison sportlich noch etwas steigern und die positive Entwicklung fortsetzen. Grundsätzlich steht für uns aber im Vordergrund, dass alle Spaß daran haben, gemeinsam auf dem Platz zu stehen und als Mannschaft sowie im Umfeld eine gute Zeit zu haben.

4. Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Wir glauben, dass Burweg in dieser Saison eine sehr gute Rolle spielen und durchaus ein Kandidat für die Meisterschaft sein könnte. Daneben ist natürlich auch D/A als Absteiger aus der 1. Kreisklasse eine Mannschaft, die sicherlich ein Wörtchen mitzureden haben wird.

5. Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Grundsätzlich freuen wir uns auf jedes Spiel, natürlich aber ganz besonders auf unsere Heimspiele. Wir hoffen, dass wir dort wieder eine ähnlich famose Unterstützung aus unserem Umfeld erfahren wie schon in der vergangenen Saison. Und natürlich haben die Derbys für uns noch einmal einen ganz besonderen Reiz.

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