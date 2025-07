FuPa-Sommercheck: TSV Großenwörden Frauen

Beim TSV Großenwörden steht der Spaß am Spiel im Vordergrund. In der abgelaufenen Saison belegte das Team den achten Platz. Hier sind die Antworten von Christina Hirrschoff im FuPa-Sommercheck.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison? Es wäre in der vergangenen Saison vielleicht noch der 7. Platz drin gewesen, aber wir sind trotzdem sehr zufrieden.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir konnten ein paar alte Gesichter von der Aushilfsbank wieder fest in den Kader zurückholen, was uns sehr freut. Außerdem hoffen wir, dass unsere Torhüterin Christina "Piene" Hirrschoff nach langer Verletzungspause endlich wieder zwischen den Pfosten stehen kann. Wir drücken die Daumen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir bleiben da ganz realistisch und freuen uns über jeden Punkt, den wie einfahren können. An erster Stelle steht natürlich der Spaß an der Sache. Wir freuen uns ebenso auf die gemütlichen Stunden neben dem Platz.

An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Der Torabschluss ist und bleibt ein Problem des TSV Großenwörden, aber wir geben unser Bestes... 😅



Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns ganz besonders auf die Mädels von Oste/Oldendorf und die gemeinsame dritte Halbzeit. 😉

