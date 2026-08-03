FuPa-Sommercheck: TSV Großenwörden

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir sind zufrieden mit der letzten Saison. Das gesteckte Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen, haben wir erfüllt. Nach einer schwächeren Phase mit vier Niederlagen in Serie zum Ende der Hinrunde konnten wir danach einige Punkte sammeln und die Saison auf einem guten sechsten Platz beenden.

Die größte Änderung gab es im Trainerteam: Nach zweieinhalb Jahren hat uns Stephan Raschke auf eigenen Wunsch verlassen. Wir bedanken uns bei Stephan für die Zeit und können mit einer intakten Mannschaft, die fast unverändert ist, in die neue Saison starten.

Als neuen Trainer konnten wir Uwe Duchow gewinnen. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Jugend- und Herrenbereich wird er uns sicherlich viel beibringen, womit wir den nächsten Schritt nach vorne machen können. Ansonsten bleibt das Betreuerteam mit Stefan von Holten und Philipp Elfers bestehen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen Spaß am Fußball haben und möglichst viele Spiele gewinnen. Unser Ziel muss es sein, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Alles Weitere sieht man im Verlauf der Saison. Potenzial für eine gute Platzierung steckt auf jeden Fall in der Mannschaft. Im Vergleich zur Vorsaison müssen wir uns im Defensivverhalten weiter verbessern.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Drochtersen/Assel IV wird sicherlich eine gute Saison spielen. Auch Harsefeld III und Freiburg/Oederquart sind nicht zu unterschätzen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns besonders auf die Spiele gegen unsere Nachbarvereine in der direkten Umgebung. Es werden einige interessante Spiele dabei sein!